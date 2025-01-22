史上最慘！中國餐飲業去年倒近300萬家 今年會更多

根據中國媒體統計指出，2024年全年有將近300萬家餐廳關閉，創下歷史新高。（資料照，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著中國消費降級和行業內部競爭加劇，餐飲業的寒冬似乎仍在持續。根據中國媒體統計指出，2024年全年有將近300萬家餐廳關閉，創下歷史新高，其中包括多個知名品牌。分析師指出，目前餐飲市場已出現供過於求的現象，預計今年上半年將迎來另一波倒店潮。

根據中國餐飲產業媒體《紅餐網》報導，過去一年，不少餐廳已悄悄消失在大眾視野之中，餐廳類型涉及廣泛，涉及正餐、茶飲、咖啡、烘焙、火鍋、甜點、自助餐以及烤肉等。「閉店」一詞已成為2024年中國餐飲業的主要關鍵字，各類負面消息如撤離、退出及跑路等層出不窮。

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報導提及，像是北京連續3年蟬聯米其林一星的義大利料理餐廳Opera BOMBANA，由米其林三星大廚創立，卻在2024年4月一夜倒閉，不僅拖欠員工薪資、供應商貨款，甚至也出現被供應商堵到店門口追討貨款的局面；上海的L'Atelier 18外灘十八號法餐廳，同樣有米其林三星主廚坐鎮，但年初開業，年中就倒閉，只撐了短短半年。

還有更多品牌是選擇大幅縮減門市數量或選擇退出中國市場。連鎖飲料店「厝內小眷村」在巔峰時期曾開出近500門市，截至2024年12月初卻只剩下不到50家店。

報導指出，從中國的需求層面來看，外部環境的不確定性加劇，中產階級的資產縮水，使得大多數消費者的消費行為變得更加理性，傾向於追求CP值高及必需的餐飲服務。客流量顯著下滑，加之經營成本居高不下，導致許多餐飲店和高級餐廳逐漸失去市場競爭力，陷入困境。

在行業層面，目前中國的餐廳數量與人口數的比例達到1000比7，在全球範圍內名列前茅，這一數據顯示出中國餐飲市場的供過於求，進一步加劇了產業內部競爭，導致優勝劣汰的局面。

分析指出，經歷了快速增長的中國餐飲業如今正面臨停滯甚至衰退的挑戰。如果今年經濟有所回暖，到年底餐飲業可能會有所改善，但在此之前，行業的「大洗牌」幾乎是不可避免的，預計在今年上半年，餐飲業將面臨更猛烈的倒店潮。

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