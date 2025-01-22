泓德能源攜手台灣大哥大 進軍表後儲能市場

泓德能源和台灣大哥大展開智慧儲能及能源管理戰略合作。左為台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸、右為泓德能源總經理周仕昌。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕泓德能源（6873）今（22）日與台灣大哥大宣布展開智慧儲能及能源管理戰略合作，攜手進入表後儲能市場；泓德能源表示，雙方將攜手推出涵蓋節能、創能、儲能及充電的「表後儲能及能源管理創新解決方案」，協助企業降低成本、提升能源效率，達成五大核心優勢。

泓德能源指出，自2021年起，泓德集團透過旗下星星電力為台灣大哥大轉供約6,700萬度綠電，強化台灣大與台灣固網於全台近1300個據點的綠電應用，提升再生能源使用數量約8%。

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泓德能源攜手台灣大哥大推出「表後儲能及能源管理創新解決方案」，以台灣大哥大的行固網電信服務為基礎，結合泓德能源在光電系統、智慧能源管理平台及儲能設備的專業技術，為企業用戶提供客製化的一站式解決方案及顧問輔助服務，助企業創造深度節能新價值。

泓德能源表示，透過削峰填谷與提升能源自用率，不僅有效降低用電成本，還能提高用電效率與穩定性，隨著智慧能源技術的持續深化，表後儲能在商業、工業及住宅領域的應用價值持續提升，可為企業開創兼具效益與永續發展的能源管理新模式。

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