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2024年失業率平均3.38％ 創24年新低

2025/01/22 16:20

主計總處公布2024年失業率3.38％，創24年最低。（記者鄭琪芳攝）主計總處公布2024年失業率3.38％，創24年最低。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布去年12月失業率3.32％、創24年同月最低，較11月下降0.04個百分點，連續4個月下降；經調整季節因素後，12月失業率3.39％、下降0.02個百分點。主計總處表示，2024年失業率平均3.38%、創24年新低，較2023年下降0.1個百分點。

根據調查，12月就業人數1161.2萬人，月增6千人、年增2.9萬人；2024年就業人數平均1159.5萬人，年增6萬人。12月失業人數39.9萬人，月減4千人，其中初次尋職失業者減少3千人，因季節性或臨時性工作結束而失業也減少2千人。

按年齡層觀察，12月15至19歲失業率7.33％、20至24歲11.23％，多為初次尋職，處職場調適階段，因此失業率較高；隨著工作逐漸穩定，失業率呈下降，25至29歲為5.61％，30至34歲為3.42％。

另，12月因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時工作及季節關係）導致週工時未達35小時者為16.1萬人，月減4千人。

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