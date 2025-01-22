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雷諾汽車財務長辭職 跳槽至醫療科技公司美敦力

2025/01/22 15:52

法國車廠雷諾（Renault）公司財務長皮頓（Thierry Pieton）將於下月辭職。（路透）法國車廠雷諾（Renault）公司財務長皮頓（Thierry Pieton）將於下月辭職。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，法國車廠雷諾（Renault）公司財務長皮頓（Thierry Pieton）將於下月辭職。

雷諾週二（21日）宣布，公司財務長皮頓將在2月28日離職，並任命集團跑車生產商阿爾派（Alpine）的現任財務長明托（Duncan Minto）擔任公司新財務長，任期自3月1日起生效。

同日，醫療科技公司美敦力（Medtronic）也發聲明宣布，皮頓將擔任公司新財務長，任期自3月3日起生效。

發聲指出，皮頓上任後，將負責領導美敦力全球財務組織和關鍵支援職能，包括財務、主計長、稅務、內部稽核、投資者關係、企業策略和業務發展等業務。

美敦力董事長馬莎（Geoff Martha）在聲明中讚揚皮頓是一位具有策略眼光、富有創造力、注重營運且經驗豐富的財務長，期待美敦力能從皮頓的專業知識和領導力中獲益。

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