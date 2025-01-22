智冠參展2025台北電玩展 拓展全球娛樂商機

智冠參展2025台北國際電玩展，拓展全球娛樂商機。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕2025台北國際電玩展即將於明（23）日開幕，智冠（5478）集團宣布率領旗下數位遊戲、網路行銷事業群參展，提供MyCard數位點數、網路行銷、AI短影音設計、音樂製作、戶外廣告、在地化行銷策略等多元服務，與全球遊戲夥伴開啟商務合作。

智冠集團董事長王俊博表示，智冠是全球遊戲服務的領導品牌，服務範圍涵蓋台灣、香港、澳門、東南亞與南美洲等海外市場，今年更強化集團虛實整合能力、運動賽事合作，以及跨領域異業結盟，已有諸多成功案例，將擴大服務範疇、促進產業發展，持續提供國際遊戲大廠一站式服務。

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智冠MyCard數位點數擁有超過700萬註冊會員，在台灣手機遊戲雙平台暢銷榜中，更有超過 80%遊戲串接MyCard，為台港澳遊戲點數第一品牌，智冠近期更結合在地化的客製行銷活動、美術設計、音樂製作與全台上萬家實體通路廣告資源，今年將著重於與玩家社群的虛實整合，包含街頭玩家見面會、餐飲品牌與遊戲異業結盟，以及運動賽事合作等，將線上人氣導流至實體通路，打造更緊密的玩家社群，持續為全球數位內容業者擴大影響力。

智冠旗下網龍（3083）本次於商務區參展包括《吞食天地》、《戀愛盒子》、《飄流幻境》、《武林群俠傳》、《黃易群俠傳》等人氣IP與自研遊戲作品，積極拓展海外營運與IP授權合作機會，開創多元綜效。

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