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聯亞：需求強勁 全年營收逐季成長

2025/01/22 15:29

聯亞全年營收逐季成長。（擷取官網）聯亞全年營收逐季成長。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕矽光子廠商聯亞（3081）今日舉行法說，財務長楊吉裕說，今年矽光產品需求非常強勁，有三家以上的CSP客戶出貨，預期第一季營收可以回到2022年第一季水準，全年逐季成長。

聯亞2022年第一季營收4.51億元，而去年第四季營收2.89億元，換言之，今年第一季營收可望年增56%。

至於CPO進度，楊吉裕說，目前已跟數家客戶合作CPO產品，不過因與客戶簽有NDA，不方便透露客戶，而沒有很樂觀看到今年CPO 就會量產、訂單，主要是CSP客戶對CPO的耐熱度、信賴度還有疑慮，即使今年可以早期量產，但還要經過CSP業者使用無虞後，才會大量採購。

聯亞去年第四季營收不如之前法說預期，楊吉裕說，主要是外包廠商11月工廠故障，影響出貨，但客戶訂單都沒消失，只會遞延出貨。

聯亞今日開高走高，以上漲28元的529元收最高，漲幅5.59%，創波段新高。

聯亞2024年營收為12.08億元，年增14.4%，全年每股虧損0.59元。

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