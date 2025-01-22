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勞工61.2歲就想退休 生活逾4成靠勞保勞退

2025/01/22 15:27

勞動部發佈「113年勞工生活及就業狀況調查」。（記者李靚慧攝）勞動部發佈「113年勞工生活及就業狀況調查」。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕為解決缺工及勞保財務壓力，勞動部鼓勵年滿65歲的勞工與雇主協商延後退休，不過，根據勞動部的最新調查，已規劃退休的勞工，平均希望61.2歲就退休，至於退休後的生活費用來源，44%靠「勞保老年給付及勞工退休金」、23%靠儲蓄、21%為投資所得。

勞動部在每年的6至7月間，辦理「勞工生活及就業狀況調查」，藉此了解勞工工作狀況、對工作環境的滿意及職涯規劃等情形，該調查是以參加勞保的本國勞工為調查對象，113年共計回收有效樣本4085份，調查結果今日發佈。

調查結果顯示，74.6%接受調查勞工對整體工作感到滿意，與112年比率相當，分項滿意度評比，以「性別平等工作」97.5%最高，其次為「主管對員工的關切與照顧」94.5%，「同事間的相處與友誼」94.4%居第三；對整體工作感到不滿意者的項目，包含不滿意比率，以「人事考核升遷制度」77.2%居首，其次為「工資」64.8%，「員工教育訓練」55.1%居排第3。

工作時間部分，此次調查於37%勞工加班，平均每月14.7小時，85%的加班勞工，每次均有領到加班費或換取補休，比率較112年上升0.7個百分點。

不過，仍有25.5%的勞工，1年內曾在下班後接獲服務單位以電話、網路、手機App或Line等通訊方式交辦工作，較112年上升1個百分點。

雖然社會已有「周休3日」的倡議，此次調查發現，勞工希望工作型態仍以週休2日為主。在不改變每週工作時數下，勞工希望的工作型態，仍以週休2日「每週工作5天，上下班採彈性時間（46.5%）」及「每週工作5天，上下班時間固定（41.8%）」比例較高。

該調查亦詢問勞工的退休規劃，調查發現，14.2%勞工已規劃退休年齡，平均希望61.2歲退休，其中男性希望的退休年齡為61.8歲，較女性的60.5歲多1.3歲；但仍有85.8%還未規劃退休。

約72%勞工已規劃退休後的生活費用，其中高達44%靠「勞保老年給付及勞工退休金」，另外23%靠「儲蓄」，另有21%靠自身「投資所得」，後二者合計比重與前者相近。

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