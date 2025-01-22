晶呈參展2025台北電玩展 秀136吋Micro LED顯示屏

晶呈科技參展2025台北國際電玩展，展出大型136吋Micro LED顯示屏。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕2025台北電玩展明日起跑，化工股晶呈（4768）宣布參展，主要是透過子公司創視媒體科技以集團自製、以136吋大型顯示屏參展。

創視媒體科技創立於2024年11月，為晶呈科技子公司，目前主要業務為大型Micro LED顯示屏銷售，而大型Micro LED顯示屏就是由母公司晶呈科技製造，行銷策略採用晶呈集團產銷分工合作的運作模式。

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晶呈科技去年產出110吋Micro LED顯示屏，此次創視媒體科技這次展出其更大型的136吋顯示屏，除尺寸放大，同時展現豐富的色彩、精緻畫面、多層次的展現，更加滿足視覺感官上的享受，和現有市場上的顯示屏相較，表現極為優異。

創視媒體科技展出的136吋顯示屏，不僅在展位透過新作遊戲為玩家帶來震撼感官享受，也運用於任天堂台灣代理商傑仕登新作遊戲的媒體記者會，期盼透過清晰且新穎的呈現，帶給媒體強烈的視覺體驗。

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