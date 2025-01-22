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不願再燒錢！微軟不再是OpenAI獨家雲供應商

2025/01/22 15:07

微軟不再是OpenAI獨家雲供應商（路透）微軟不再是OpenAI獨家雲供應商（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI與微軟關係出現新裂痕？報導指出，由於微軟在建設新數據中心方面進展緩慢，促使OpenAI與甲骨文達成合作協議，這可能是微軟不再當OpenAI獨家雲供應商的原因，不過，微軟仍保留對OpenAI新雲服務協議的「優先購買權」。

外媒報導，微軟週二（21日）宣佈，將不再作為OpenAI的獨家雲服務供應商，但仍保留對OpenAI新雲服務協議的「優先購買權」（ROFR），這意味著，如果微軟無法滿足需求，OpenAI可以尋求其他雲服務提供商的支持。

這一調整源於OpenAI與甲骨文宣佈了1項新的人工智慧數據中心合作項目，該項目由軟銀和阿聯主權基金提供資金支持，並在美國總統川普的見證下於白宮正式公佈。

2019年，微軟向OpenAI投資10億美元（約新台幣327億元），成為其獨家雲服務供應商，並共同建設數據中心超級計算機，以訓練OpenAI的模型。然而，據科技媒體《The Information》此前報道，OpenAI高層去年開始抱怨微軟在建設新數據中心方面進展緩慢，促使OpenAI在微軟的默許下，與甲骨文達成合作協議。

儘管不再是獨家雲供應商，微軟仍保留在Azure雲平台上獨家轉售OpenAI模型的權利，並可在其產品中複用OpenAI的知識產權。

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