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高雄白埔產業園區傳台積電擴廠地點？ 邱志偉：地方樂觀期待

2025/01/22 15:00

高雄白埔產業園區預定地傳出可能是台積電後續擴廠的其中地點。（立委邱志偉服務處提供）高雄白埔產業園區預定地傳出可能是台積電後續擴廠的其中地點。（立委邱志偉服務處提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄白埔產業園區預定地傳出可能是台積電後續擴廠的其中地點，立委邱志偉今天強調，地方對於台積電入駐都樂觀期待，針對白埔產業園區的開發進程請高雄市政府加速辦理。

白埔產業園區預定地位於岡山、橋頭交界，為台糖白埔農場，緊鄰省道台1線，距離國道1號楠梓、岡山交流道不遠，附近有高雄捷運岡山高醫站、購物商場及高醫岡山醫院等，交通、生活機能佳。

邱志偉原本向經濟部產業園區管理局爭取以白埔農場設置產業園區，用以解決傳統金屬加工產業缺地問題，但經協調評估，高雄市府決議自行開發，因此全區轉由高市府經發局進行開發作業，目前已完成環評初審，並進行整體園區報編程序。

邱志偉表示，台積電最先進製程到高雄設廠，將帶動眾多科技業者也到高雄投資，具有群聚效應，白埔產業園區在完成報編程序後，土地虛位以待，可納入台積電後續評估設廠的地點之一，而地方對於台積電到白埔設廠也都樂觀期待。

邱志偉說，白埔園區旁橋頭再生水施工中，預計明年可供應再生水，台積電如到白埔設廠，再生水供應將無虞；他強調，再生水源是家戶的民生廢水，他向國土署爭取補助經費，高市府水利局近幾年展開岡山及橋頭污水管線接管作業，家戶污水匯集到岡山橋頭污水處理廠處理後，再進到再生水廠淨化，就是工廠可使用的再生水，水資源重複利用率高，對於秋冬可能缺水問題將能有效緩解。

另為滿足科技廠員工子女教育需求，邱志偉也成功爭取國立高科實驗高級中等學校（高科實中）在橋頭設校，含括幼兒園、國小、國中、高中及雙語部的課程，今年新學期高科實中將借用校舍招收新生，校舍新建工程則預定3年後完成並開校辦學，屆時將能提供更多員工子女的教育需求。

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