永豐銀外幣ATM去年提領筆數增1成 日圓占85％

永豐銀行表示，去年旗下外幣ATM使用率攀升，4大幣別包括日圓、人民幣、美金及港幣的提領筆數全面正成長，總計較前年增加逾1成，其中日圓占比85%最高。（永豐銀行提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕因應年節出國旅遊的外幣現鈔需求，永豐銀行外幣自動櫃員機（ATM）年節期間不打烊，民眾使用外幣ATM不但可24小時提領，再享免手續費及減分優惠。

永豐銀行表示，去年旗下外幣ATM使用率攀升，4大幣別包括日圓、人民幣、美金及港幣的提領筆數全面正成長，總計較前年增加逾1成，其中日圓占比85%最高。

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根據統計，去年前11月國人出國人次年增逾4成。永豐銀行指出，為便利民眾出國需求，全台125家分行約95%設置外幣ATM且鄰近商圈或大眾運輸，例如臺北車站附近、桃園機場捷運沿線或新北市行政區等。

永豐銀行進一步表示，於外幣ATM以新臺幣帳戶提領外幣現鈔免手續費，同時享有日圓現鈔匯率減0.02分、人民幣與港幣減0.2分及美金減2分優惠；民眾也可把握「週三匯元日」換匯減分優惠時段，線上先換匯再領鈔，聰明理財放大旅遊資金。

持永豐銀行金融卡於外幣ATM提領現鈔，每日最高日圓50萬元、人民幣2萬元、美金4000元及港幣3萬5000元。

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