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社群媒體左右政治觀！德研究：TikTok用戶「親中挺俄」比例驚人

2025/01/22 15:24

德國年輕人政治盲點？TikTok成中俄洗腦新戰場。（美聯社）德國年輕人政治盲點？TikTok成中俄洗腦新戰場。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕德國知名智庫弗里德里希·瑙曼基金會（Friedrich Naumann Foundation）近日公布最新民調，發現透過短影音平太TikTok獲取資訊的德國民眾，尤其是年輕族群，對中國及俄羅斯的觀感明顯較為正面，引發各界關注。

《德國之聲》（DW）報導，該份由阿倫斯巴赫研究所（Allensbach Institute）執行的調查，針對不同媒體管道的使用者進行政治立場分析。結果顯示，在「中國是獨裁政權」的議題上，傳統媒體受眾中，報紙讀者有57%、電視觀眾有56.5%表示完全認同；相較之下，TikTok用戶僅28.1%持相同看法，差距相當懸殊。

值得注意的是，在16至29歲的年輕族群中，僅67%同意或基本同意中國為獨裁政權的說法，明顯低於全體受訪者的81%。若單看TikTok使用者，同意比例更降至62%。

針對俄烏戰爭議題，調查也呈現類似趨勢。雖然70%的年輕人認同「俄羅斯正對烏克蘭進行非法侵略戰爭」的陳述，但在TikTok用戶群體中，這項比例下滑至66%，同樣低於全體受訪者的78%。

瑙曼基金會副主席洛伊特豪澤-施納倫貝格（Sabine Leutheuser-Schnarrenberger）對此表示嚴重關切：「年輕族群較易接受錯誤資訊，而TikTok在這方面扮演關鍵角色。我們必須嚴防中俄虛假訊息在德國社會持續擴散。」

本次調查於去年11月8日至12月4日期間進行，共訪問2,092名16歲以上德國民眾，具有高度代表性。專家指出，這項研究結果凸顯社群媒體對年輕世代政治觀點的深遠影響，值得各界正視。

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