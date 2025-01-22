防「川」最高警戒！小摩率先設「川普作戰室」 徹夜分析每1項新政策

小摩率先設立「川普作戰室」，徹夜分析每1項新政策。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街巨頭摩根大通正以最高級別警戒來應對總統川普帶來的不確定性，據悉，小摩設立了「川普作戰室」，徹夜分析他重返白宮後頒佈的每1項新政策。

外媒報導，摩通資產和財富管理部門負責人瑪麗·埃爾多斯（Mary Erdoes）在2025年達沃斯論壇上表示，摩根大通準備好迎接川普領導的美國政府，川普作戰室中的人徹夜未眠，一直在努力分析和評估川普的每1項政策。

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川普剛於週一舉行了總統就職典禮，並迅速取消了前任美國總統拜登任內發佈的近80項行政命令。

與此同時，川普在競選時就表示將向加拿大、墨西哥等國徵收高額關稅，為企業大規模減稅，並大力推動美國的加密產業。這些計劃增加了全球貿易和市場動盪的風險，也讓華爾街嚴陣以待。

儘管川普的執政風格，從來與穩定2字無關，但Erdoes稱她看到了新政府將為美國企業帶去福音的跡象。她指出，川普熱衷於創造1個非常有利於商業的環境，且美國目前的經濟仍具有活力，保持正常運轉。

Erdoes被視為摩根大通現任執行長戴蒙的可能接班人之一，她希望在川普任上看到放寬市場管制的更多計劃。但由於川普提名的內閣官員人選尚未得到完全確認，新政府如何管理金融業的計劃尚不明朗。

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