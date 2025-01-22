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英特爾收購鬼影幢幢 馬斯克傳只是中間人

2025/01/22 14:40

外媒指出，特斯拉執行長馬斯克有可能是英特爾潛在收購談判中的技術中間人，甚至可能冒充為潛在買家。（美聯社）外媒指出，特斯拉執行長馬斯克有可能是英特爾潛在收購談判中的技術中間人，甚至可能冒充為潛在買家。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕陷入經營困境的英特爾公司屢傳買家有意收購的消息，隨著美國新總統川普上任，英媒指出，也許正如一些傳言所暗示的，一部新劇本正在醞釀中。

上週在科技新聞網站SemiAccurate報導一封暗示英特爾即將被收購的電子郵件後，似乎對英特爾股價產生影響，該媒體稱，「上週我們直接從另一個高層消息來源得到了確認。這使得SemiAccurate對計劃真實性的信心從大約60%提高到了90%以上」。

除了這項傳言之外，在一條現已瘋傳的社群媒體推文中，SemiAnalysis的半導體研究員Dylan Patel推測，特斯拉執行長馬斯克可能參與調解格羅方德或高通，作為英特爾收購案的中間人，甚至馬斯克可能冒充為潛在買家。

媒體investing.com指出，馬斯克現在擔任川普政府的DOGE（政府效率部）顧問，在就職典禮上坐在川普家族成員的身後，他的參與很可能會提振英特爾的股價。然而，馬斯克更有可能是英特爾潛在收購談判中的技術中間人。可以肯定的是，英特爾破產的可能性微乎其微。

此外，美國考慮到中國和台灣地緣政治對半導體製造的需求變化，英特爾在未來的定位也至關重要，英特爾擁有滿足對美國企業如OpenAI、Palantir、X、特斯拉、SpaceX和 Anduril提供全面運算需求的專業知識的能力。

在日益重要的半導體軍備競賽中，英特爾仍然是美國的地緣戰略資產。無論是以加快融資，還是以中介收購的形式實現併購，可以肯定的是，英特爾是半導體力量的重要組成部分。

當公司成為收購目標時，其股價通常會上漲，這是有道理的，因為購買價格通常高於市場價格以吸引股東。然後，收購溢價會根據市場對未來成長的預期推動價格。英特爾的股價近期出現罕見的反彈，本月上漲12%。2024年收盤價為20.05美元，目前股價約為每股22.12美元。

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