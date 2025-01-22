彌勒佛深夜坐鎮 新北鶯歌彩券行1週刮出2個100萬

台彩表示，新北市鶯歌區鶯桃路的「恭喜發財樂透彩券行」，1週內刮出兩個100萬元。（台彩提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，新北市鶯歌區鶯桃路「恭喜發財樂透彩券行」，1週內刮出兩個100萬元，兩位中獎人都是深夜來買刮刮樂的男性，先是1位年輕上班族經過的時候被手持元寶、笑容滿面的彌勒佛吸引進店，買了兩張2000元刮刮樂，分別是15號、16號，先站在彌勒佛前許願「15號是我的本命數字，16號是我的生日，財神爺，今晚就看你的了」，結果16號刮中1000元，15號刮刮樂則刮中100萬元。

據轉述，幾天後又有1名男性常客刮中100萬元，他習慣進店會摸摸櫃檯上的彌勒佛，接著走到櫃檯前挑選刮刮樂，聽到代理人說幾天前有人幸運刮中100萬，就選了14~17號共4張刮刮樂，沒想到刮到17號刮中100萬元。他開心直呼：「真的是一起（諧音17）來發財！」兩位幸運兒不約而同地都在刮中大獎的隔天帶著花生和鳳梨酥回到彩券行，供奉在彌勒佛像前，感謝神明庇佑。

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另，新北市中和區景平路「攏萊發彩券行」也刮出100萬元，中獎人是位年輕男性上班族，據轉述，這位男子每逢年節都會到店裡挑選刮刮樂，今年靈機一動想試試現在最流行Chat GPT選號 ，最終建議2號，沒想到一刮開就幸運刮中100萬元，起初中獎人不敢相信自己中百萬獎，還與同事仔細核對，並立刻前往附近的銀行兌獎，經確認的確刮中百萬獎，還特地回來跟店家報喜，並笑稱：「這次的經歷讓他成了AI的忠實信徒，也讓他感受到科技帶來的意外驚喜。」

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