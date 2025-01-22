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台馬第二海纜自然耗損釀異常 中華電信：已恢復一套傳輸系統

2025/01/22 14:23

台馬第二海纜今日發生異常。（TeleGeography網頁擷取）台馬第二海纜今日發生異常。（TeleGeography網頁擷取）

〔記者林志怡／台北報導〕日前我國海底電纜遭中國漁船破壞，引起各界擔憂，中華電信台馬第三海纜、台馬第二海纜電纜近期又陸續出現異常。中華電信指出，台馬第二海纜已於11:40利用剩餘芯線，恢復一套傳輸系統，服務已切換回台馬第二海纜。

近期中華電信連接台灣、馬祖間的電纜發生異常，國家通訊傳播委員會（NCC）主秘黃文哲指出，台馬第三海纜於1月11日發生6芯損壞、15日再有18芯損壞，但原因為自然耗損，發生異常處沒有出現可疑船隻，經中華電信將通訊移轉制第二海纜並啟動微波，不影響通訊。

中華電信進一步說明，台馬第三海纜於15日發生異常斷纜障礙，原因為疑似芯線劣化，加上冬季台灣海峽東北季風海流增強造成，目前未發現人為破壞，也未發現可疑船隻航經障礙點，台馬通信服務轉由台馬第二海纜運作，另已啟動微波備援機制，服務不受影響。

不過，今日台馬第二海纜於也在清晨5時34分發生障礙，中華電信表示，經過人員搶修後，已經在11時40分利用剩餘芯線恢復一套傳輸系統，服務已切換回台馬第二海纜，中華電信公司技術團隊持續派員處理中，後續關懷措施將依服務契約相關規定辦理。

對於平時海纜維護情況，中華電信則說明，公司非常重視海纜之維護，平時已利用海纜預警網管系統，進行運作監管，維運作業皆已制定SOP。同時，針對進入海纜警戒區之船隻會發送AIS警示信號，提醒其盡速駛離勿下錨、漁撈。

中華電信強調，當遇到海纜障礙時，即時自動轉導訊務至備援路由，讓通信服務不受影響，並立即通報主管機關和因應單位，也會通知海纜船盡快前來維修海纜。

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