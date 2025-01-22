連續刮中7張刮刮樂 香港女遊客刮中100萬

台彩表示，1位香港女遊客，在北市大安區七龍珠彩券行連續刮中7張刮刮樂。（台彩提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，1位來台北旅遊的香港女遊客，陸續刮了7張刮刮樂且每張都中獎，第7張決定買1張面額2000元的「2000萬超級大紅包」，刮7張不同面額的刮刮樂都幸運中獎，從刮中200元一路刮到大獎100萬元，原本只打算在台北玩3天，這下子可以多待幾天完成環島的願望。

台彩表示，刮出100萬元的是台北市大安區永康街10巷「七龍珠彩券行」，據轉述，中獎人每買1張就去對面永康公園刮，中了就回店裡兌獎，第1張面額100元的中200元，第2、3張面額200元各中500元，第4張、第5張面額500元都中600元，第6張面額1000元中2000元，第7張面額2000元中了100萬元。這位香港女遊客興奮地表示，應該是店內擺設的七龍珠孫悟空公仔跟聚寶祥龍助她收集了七顆龍珠（指7張中獎刮刮樂），得以召喚神龍實現中大獎的願望。

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另，桃園市八德區廣福路「鈔吉兆彩券行」則刮出200萬元，投注站店員孕媽楊小姐表示，有一位與她年齡相仿的年輕媽媽常到店裡聊天，發現她常常忙碌就忘記吃飯，擔心飲食不正常會讓肚子裡的小孩營養不良，便經常主動送上親手烹煮的愛心便當，兩人因此結為好友；中獎日當晚中獎人一樣準備愛心便當送到店內，並隨手買了「祈福開運」刮刮樂，竟然幸運刮中頭獎200萬元，非常激動，楊小姐覺得一定是這位年輕媽媽好心有好報。

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