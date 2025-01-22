保護青少年！IG在南韓啟動「未成年帳號」制度

社群平台IG相關人士22日證實，旨在保護南韓青少年的「未成年人帳號」制度，已於當天上午全面啟動。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕Meta旗下社群平台Instagram（IG）相關人士22日接受《韓聯社》電訪時證實，旨在保護青少年的「未成年人帳號」（Teen Account）制度，已於當天上午在南韓啟動。

針對未滿18歲用戶實施的「未成年人帳號」制度，將限制南韓青少年過度使用社群媒體，防止出現「兔子洞效應」（Rabbit Hole Effect），即無意間被某個主題吸引，進而花費大量時間深入研究特定內容或相關話題的現象。

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美國和澳洲去年9月啟用「未成年人帳號」制度，歐盟則於去年年底引進。南韓等其餘國家和地區將自22日起陸續實施該制度，預計今年上半年全面普及。

目前，南韓14歲以上用戶可開設IG帳號。「未成年人帳號」制度實施後，14歲以上但未滿18歲的青少年帳號，將自動轉為私密帳號，新用戶同樣適用；使用時間超過60分鐘後，將出現提示訊息；晚間10時至上午7時，屬於功能限用時段；父母可限制子女的使用時間，並可查看其聊天對象。

青少年過度使用和暴露於社群媒體，已成為南韓乃至全球範圍內的嚴峻議題。澳洲國會去年11月首先通過禁止16歲以下未成年人使用社群媒體的法案；挪威政府也正在草擬將使用社群媒體年齡從13歲調升至15歲的法案。

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