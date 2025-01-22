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白藍統刪預算 童子賢看不下去：這不是辦法

2025/01/22 13:28

和碩董事長童子賢今天表示，「政府施政跟國家治理，用統刪的方式 ，我想都不是一個好方法」。（記者方韋傑攝）和碩董事長童子賢今天表示，「政府施政跟國家治理，用統刪的方式 ，我想都不是一個好方法」。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕立法院20日表決通過刪除台電1000億預算，在國民黨、民眾黨合流之下，我國政府機關預算遭到統刪，和碩（4938）董事長童子賢今天表示，「政府施政跟國家治理，用統刪的方式 ，我想都不是一個好方法」，目前立法院三黨之間的爭執狀況，並不是一個理性的情形。

童子賢今天出席三三會並於場外接受媒體聯訪，被問到近期立法院通過的總預算案，童認為應該為台電抱屈，原因在於台電過去供應全民相對低廉的電價，包含民生與百工百業所需，是台電用自身的營運虧損換取社會的優惠的電價，「那如果預算裡面1000億被砍，我相信台電負擔會加重」。

童子賢指出，如果台電想要繼續往下走，只有兩條路可走，「一個是漲全民的電價，另外一個是繼續舉債」，台灣多年來的經濟繁榮、稅收健全，是未來向前發展的基礎，也是台灣的民主、安全的重要寄託，我國稅收充沛，但立法院大小政黨之間的競賽、爭論已經太過激烈，「我們呼籲回歸理性」。

童子賢強調，立法院審核政府預算時，透過統刪的方式，缺乏針對各個機關的權責事項，沒有很清楚的分門別類，無論是從公司治理來看或是從國家治理作為出發點，這樣的舉動都不是辦法。

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