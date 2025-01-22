台馬2條海纜因芯線老化全斷 數發部啟動微波、衛星確保民生服務

台馬海纜現況。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕台馬二號、三號海纜全斷，數位發展部今天緊急召開記者會說明，今晨5時34分接獲通報，台馬二號海纜初步研判因芯線老化，疑似處於斷纜狀態；且台馬三號海纜日前也已通報因自然劣化中斷，因此請中華電信啟用微波完整備援台灣及馬祖間的通訊，並儘速協調海纜船修復台馬二號及三號海纜。

數發部說明，國家通訊暨網路安全中心（NCCSC）於今年1月22日上午6時收到中華電信通報我國新北市外海發生國內海纜斷纜，即刻啟動微波進行備援，原訊務所涵蓋的語音電路、網際網路服務不受影響。海象條件允許下，最快可於2月完成修復。

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數發部表示，收到通報後已請中華電信依其關鍵基礎設施（CI）安全防護計畫啟動備援措施，並以足額微波頻寬（12.6Gbps，高於馬祖地區平日流量高峰9.5Gbps）優先提供政府、銀行、醫院等關鍵基礎設施通訊服務，以確保民生相關服務不間斷，春節期間當地民眾仍可透過ATM提款，信用卡及網路線上交易不中斷。

數發部指出，藉由「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性計畫」，已在連江地區完成布建9個非同步衛星站點，供連江縣政府、救災體系等單位使用。本次斷纜事件後，已通知受補助單位電信技術中心（TTC）啟用非同步衛星站點，作為微波的備援，確保政府指揮體系基本且安全的通訊能量。

鑒於台馬海纜近年多次發生障礙，數發部已於去年報請行政院核定，將台馬海纜列入關鍵基礎設施（CI）的重要資產，除督導CI設置者依所面臨之全災害風險與威脅，滾動式擬定及落實安全防護計畫外，並依「備援再備援」作法，促請電信事業強化離島通訊網路韌性，提供多元異質的通訊備援及應變機制。

數發部另透過「普及偏鄉寬頻接取環境計畫」於今年補助中華電信擴充微波容量至12.6 Gbps，做為海纜的主要備援，並補助中華電信建置台馬4號海纜，以藉由新設海纜增加通訊路由與分散風險，預計明年6月完工，提高台馬間整體網路可靠度與服務品質。

數發部長黃彥男緊急召開記者會，說明台馬海纜中斷情況。（記者徐子苓攝）

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