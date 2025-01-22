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新報告 : 英國殖民榨乾印度 超過2100兆元

2025/01/22 15:12

為了將印度打造成原棉產業，英國殖民印度時期，要求農民拋棄紡織業，種植棉花。（路透）為了將印度打造成原棉產業，英國殖民印度時期，要求農民拋棄紡織業，種植棉花。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國泰晤士時報報導，近期樂施會（Oxfam）在1份報告中稱，在1765年至1900年期間，高達64.82兆美元（約新台幣2124.4兆元）從印度流向英國，其中超過一半的金額進入了當時英國最富有10%人的口袋。

據報導，週一在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上發布的這份報告稱，英國吸取印度的金額，若以50英鎊紙幣覆蓋倫敦，足以幾近4倍的面積。

這份題為「索取者而非製造者：殖民主義的不公正貧困和不勞而獲的財富」的報告，指責英國扼殺印度的工業增長，並使其陷入貧困。報告補充說，這種差異的根源在於，英國對印度等殖民地的掠奪和掠奪。

報導指出，1750年印度約佔全球工業產出的25%，但到了1900年，這個數字急劇下降、僅剩2%。這種大幅下降原因，主要是英國對亞洲紡織品實施嚴格的保護主義政策，「系統性」地削弱了印度的工業成長潛力。

據報導，英國殖民時期，為了將印度打造成原棉產業，英國要求印度農民拋棄紡織業、種植棉花，摧毀傳統產業與工業，導致當時數千萬的印度人因大饑荒而死亡。印度政治家沙希·塔魯爾 （Shashi Tharoor）直言，英國200年來的崛起，是靠對印度的掠奪來支撐。

除了英國之外，葡萄牙、西班牙、荷蘭也透過殖民地，讓政權遍及全世界。專家則指出，帝國主義基本上是一種透過征服來擴張領土的政體，猶如像自家倉庫般，獲取當地的物產、農產。
在16世紀時，葡萄牙從非洲掠奪黃金、統治巴西的300年裡所掠奪的黃金價值超過6億美元、鑽石超過3億美元。

同時期的西班牙，每年從殖民地美洲大量運回在當地掠奪的黃金和白銀。荷蘭也在海外也建立了強大的殖民帝國，並成立東、西印度公司賺取貿易財。

其中，荷蘭東印度公司在亞洲主要採「以物易物」的內循環貿易方式，建立縱橫逾200年的商業版圖，該公司在全盛時期擁有超過150艘商船、40艘戰艦及5萬多名員工。據了解，荷蘭東印度公司用爪哇和蘇門答臘的香料，換取印度生產的布料，或者用香料跟中國換取絲綢、茶葉、瓷器，接著再把這些換來的布料、絲綢、瓷器，跟日本人或在菲律賓的西班牙人換取白銀。

荷蘭西印度公司則在北美洲建立殖民地，和同時代的荷蘭東印度公司一樣，都奉行壓低成本以擴大利潤的政策。該公司被荷蘭政府特許，在巴西、加勒比海群島和北美洲為進行大西洋奴隸販賣貿易。

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