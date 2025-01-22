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杜魯道：川普狂拋關稅 只為製造混亂

2025/01/22 12:33

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（路透）加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，美國總統川普（Donald Trump）祭出高額關稅，是試圖為貿易夥伴製造不確定性，讓他們失去平衡，並削弱他們的談判地位。

《彭博》報導，川普週一（20日）就職後表示，華府可能最快在2月1日對加拿大和墨西哥徵收高達25％的關稅，這引發了貨幣市場的波動。而川普喊出的時間點，似乎與他簽署的行政命令相衝突，行政命令指示美國官員應在4月1日前審查貿易和邊境關係，並提交報告。

杜魯道週二（21日）表示，加拿大知道這屆美國政府總會出現「一定程度的不可預測性和言論」，並補充，川普是一名熟練的談判者，他會竭盡所能讓談判夥伴失去平衡；墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）也發表了類似言論，強調最重要的是要保持冷靜，並參考已經簽署的命令。

即將在3月卸任的杜魯道表示，如果川普繼續實施損害經濟的關稅，政府準備「支持和補償」加國公民和企業，並將採取強而有力的報復措施。根據川普的行動，加拿大政府已準備了一系列針對美國製產品的關稅清單。如果美國繼續針對有限範圍內的加拿大產品徵收關稅，那麼杜魯道計劃對相對較少的美國商品課關稅。

如果川普實施廣泛的25％關稅，加拿大將祭出更長的報復清單，針對包括鋼鐵、鋁在內的美國製造商品，價值可能達1500億加幣（1050億美元，約新台幣3.44兆元）。但報復也會使加拿大付出沉重代價，推高消費者和企業成本，並加劇經濟打擊。

加拿大央行在2019年曾做過模擬情境，若是美國徵收25％的關稅，並面臨受影響貿易夥伴的反擊，加拿大的GDP將受到6％的打擊，降幅比任何經濟衰退都還要大，加幣預計也將貶值25％。

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