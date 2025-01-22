焦點股》富威電力：綠電需求持續看漲 股價勁揚

綠能環保股富威電力1月15日掛牌上市，今日股價續揚。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠能環保股富威電力（6994）1月15日以每股81元掛牌上市，當日最高來到102.5元，終場以97.2元作收，今日再度開高走高，截至10:31分為止，股價大漲 7.4元、暫報98.2元、漲幅超過8%，挑戰掛牌以來最高價。

富威是國內首家直接掛牌上市的再生能源售電公司，也同時提供節能與儲能相關的服務。正崴集團董事長郭台強指出，全球進入「沒有電力，就沒有國力的AI時代」，富威希望能創造更多元化的再生能源解決方案，全力支持台灣產業穩定發展，富威電力董事長胡惠森也說，除綠電需求持續成長為，配合政府推出的深度節能推動計畫，預計2024-2027年將投入353億元經費，達到節電206億度電的目標，預估將帶動3266億元的節能投資效益。

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觀察三大法人動向，外資近4日小幅買超70張，主力買超19張，買超券商以宏遠館前、康和嘉義、元大土城為主，法人分析，2024年累計至2024年11月發放的再生能源憑證總數，富威位居全國第一，未來再生能源憑證需求持續成長，富威電力今年表現將優於去年。

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