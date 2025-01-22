換新鈔免排隊！台銀不必排隊的ATM換新鈔就在鹿港國中圍牆

許多民眾都在春節之前鎖定台銀ATM提領新鈔，鹿港國中的台銀ATM因為跟圍牆融為一體，讓人路過卻往往錯過，領錢完全不必排隊。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕蛇年換新鈔已經開跑，許多民眾都鎖定台灣銀行的ATM（自動櫃員機）來提領新鈔，有的熱門據點更是大排長龍。而有鹿港鎮民發現彰化縣有不必排隊的台銀ATM，地點就在鹿港國中的校園圍牆，因為ATM與圍牆融為一體，太多人路過都會錯過，也讓這處成為一秒提新鈔的好選擇。

不少人都趕在春節連假之前，跑到銀行臨櫃要換新鈔，但越來越多人就近選擇台灣銀行的ATM，就可以省去排隊的時間。隨著越來越多人知道台灣銀行ATM在春節之前可領到新鈔後，也讓台銀分行的ATM也跟著大排長龍。

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不過，有鹿港人發現，鹿港人如果用台銀ATM領新鈔，大多是跑去彰濱產業園區服務中心的台銀分行所設置的ATM提領新鈔，要不然就是選擇在鹿港地政事務所前的台銀ATM，但位於鹿港國中圍牆的台銀ATM，卻往往最容易被忽略。

有民眾表示，這處設在鹿港國中校園圍牆的台銀ATM，因為校園有人行道，在提領反而很方便，不必在大馬路排隊，鹿港國中不只位於市區，就算是開車要停車，也很方便，最重要的是，因為太多人都不知道這個隱藏版的台銀ATM，就算是春節之前來提領，根本不用排隊，實在是太讚了。

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