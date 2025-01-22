台綜院：AI商機熱絡 電力景氣維持黃紅燈

台灣綜合研究院指出，AI商機持續熱絡，半導體需求穩健成長，整體產業電力景氣燈號維持揚升的黃紅燈。（資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣綜合研究院今（22）日發佈2024年12月份台灣EPI電力景氣指數，整體產業用電量維持穩定水準，加上AI商機持續熱絡，半導體需求穩健成長，整體產業電力景氣燈號維持揚升的黃紅燈，台電高壓以上用電方面，12月份整體產業用電量較上年同月成長0.21%，其中製造業用電成長0.12%，服務業用電成長0.52%。

2024年末，各國通膨逐步降溫且邁入降息週期，全球經濟穩步復甦。台灣受惠AI人工智慧及高效能運算等新興科技應用需求擴展，半導體產業持續蓬勃發展，同步帶動相關產業生產動能。

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台綜院指出，12月份台灣國內半導體科技產業用電維持正成長，傳統產業終端需求漸次回溫，為上年同月用電基期偏高因素，預測2024年12月份經濟成長率為1.7% ，第4季經濟成長為1.8%。

綜觀來看，2024年台灣受益於全球半導體邁入產業上行週期，AI人工智慧與高科技產品需求激增，帶動資通產品需求強勁，國內半導體業者加碼投資擴廠增產，外需出口優於預期，創造歷年第3高外銷訂單金額。

此外12月份全國產業用電及經濟成長因上年同月基期偏高效應，成長幅度收斂，但半導體勢頭依舊強勁，經濟維持穩定成長。後續值得關注的是，川普政府上台後經貿政策的不確定性，恐增添全球貿易、投資、生產供應鏈下行風險，後續仍需審慎觀察影響力道。

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