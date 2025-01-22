CNBC「名嘴」：台積電財報重燃市場對半導體業的信心

CNBC「名嘴」克萊默（Jim Cramer）認為，台積電亮眼財報數據和強勁展望，讓半導體業，尤其是半導體設備公司為之一振。（示意圖，彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）上週發布財報，第4季業績和2025年展望皆超預期。CNBC「名嘴」、知名財經節目Mad Money主持人克萊默（Jim Cramer）認為，台積電亮眼財報數據和強勁展望，讓半導體業，尤其是半導體設備公司為之一振，重燃市場對該行業的信心。

《CNBC》報導，克萊默週二（21日）回顧了市場對台積電上週財報的反應，指台積電透過財報，提醒投資人半導體業的強大潛力，認為這基本上重構整個先進半導體領域題材，包括做為最大受益者的半導體設備公司。

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克萊默還指出，台積電計劃擴大資本支出，帶動包括應用材料公司（Applied Materials）、科林研發（Lam）以及科磊（KLA）等供應商股價上漲。

克萊默補充表示，這波漲勢不僅僅是因為台積電的財報，從晶片設備股出色表現來看，反映了投資者對這些公司未來機會的新信心。

克萊默坦言，他認為這些公司的機會從未真正減少過，即使去年這些半導體設備股重挫，但也明白只是一個市場觀感的問題，當一個族群不被看好時，要改變大家的觀點總是很困難的。

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