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馬斯克收購TikTok? 川普：他想買我OK

2025/01/22 09:49

美國總統川普（Donald Trump）對科技富豪馬斯克（Elon Musk）收購短影音平台TikTok持開放態度。（示意圖，路透）美國總統川普（Donald Trump）對科技富豪馬斯克（Elon Musk）收購短影音平台TikTok持開放態度。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美國總統川普（Donald Trump）對科技富豪馬斯克（Elon Musk）收購短影音平台TikTok持開放態度，稱若馬斯克想買TikTok，他會接受。

綜合媒體報導，TikTok本月18日在美國「不賣就禁」的禁令生效前，自行中止美國服務。美國總統川普20日上任後發布行政命令，延後TikTok禁令生效的時間，讓TikTok獲得生機，恢復美國服務，但川普也表明希望TikTok改為合資，讓美國企業擁有50%的股權。

川普週二（21日）透露，他已經和TikTok的大股東們見過面，他有權促成交易，所以他想對某人說的是「買下它（TikTok）並將一半捐給美國」。

當被記者問及對「馬斯克收購TikTok」的看法，川普回應表示，若馬斯克想買TikTok，他會接受，還稱若甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison）想買，他也沒問題。

對於上述報導，馬斯克和艾里森尚未回應媒體請求。

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