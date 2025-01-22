泰國慘淪「豬仔」轉運站？議員怒批對「中國1政策」釀禍

近期拐賣事件衝擊泰國觀光產業。（示意圖，歐新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國藝人王星近期赴泰遭擄到緬甸淪「豬仔」，雖已平安被救出，陸續卻傳出許多其他受害者仍深陷詐騙園區的案件。泰國參議員在國會上怒批，境內非法活動激增，尤其是與寮國、緬甸的邊境，這與從中國入境的人數激增有關，「免簽政策」讓泰國「成為犯罪活動樞紐，損害國家安全及旅遊業」。

王星被騙至泰國成豬仔事件，重創泰國觀光業。泰國酒店協會會長近期指出，王星事件嚴重打擊國際遊客對泰國的信心，自1月以來，已經有1萬2428間由外國旅客預訂的客房被取消，其中中國遊客佔4572間，非中國籍遊客則佔7856間。

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儘管詐騙王星成豬仔的據點位於緬甸，但王星是降落泰國機場後被帶走，而由於緬甸詐騙園區主要由華人經營，多以華語進行詐騙，因此除中國外，台灣、香港也不時傳出有人被拐騙到那裡，淪為不人道待遇下的「豬仔」。

這件事就連中國媒體都在報導，指出詐騙集團以高薪工作和其他誘因來欺騙中國公民，將他們困在緬甸與泰國邊境苗瓦底等城鎮的電信詐騙窩點。

《路透》報導，旅遊業是泰國經濟的關鍵驅動力，在疫情對泰國觀光業造成重創之前，2019年赴泰旅客達到創紀錄的3990萬人次。

2023年，泰國政府取消了對中國遊客的簽證要求，已為提振觀光產業，因此2024年赴泰外國遊客年增26%，達到3550萬人次，其中來自中國的遊客數約為673萬人次，年增91%。

但是這一連串的詐騙綁架問題已經在損害泰國的觀光聲譽。為此泰國參議員、警察中將宛猜（Wanchai Ekpornpichit）在國會發言說：「免簽證政策已經造成跨國犯罪上升，一部分是出自中國犯罪集團把泰國當成基地。我們正在變成犯罪中心，這正在衝擊國家安全與旅遊觀光業。」

就連賺觀光客錢的泰國旅遊業，也認為應適當緊縮對中國客的免簽待遇。泰國旅遊觀光協會秘書長阿迪斯（Adith Chairattananon）表示，中國客的免簽停留時間可以從60天縮短到15天，他說：「大多數的中國觀光客只會停留7到8天，所以這並不會影響旅遊業。」

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