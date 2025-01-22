馬斯克效率部DOGE正式運作！首個被砍單位是「它」

馬斯克領導的諮詢組織「政府效率部」（DOGE）正展開行動。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普20日簽署行政命令，成立由全球首富馬斯克（Elon Musk）領導的諮詢組織「政府效率部」（DOGE），外媒揭露，DOGE成立後迅速展開行動，砍掉的首個美國政府單位，為「首席多元化官員執行委員會」（CDOEC）。

在川普就職後幾個小時，馬斯克在X平台上寫說：「行動開始了。」並分享了一張截圖，可看出CDOEC網站原本還能看到資訊，如今已經無法使用，僅顯示404錯誤和找不到網頁的狀態。

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根據網站說明，CDOEC隸屬於美國人事管理局（OPM），主要負責「多元、平等、包容和可及性」（DEIA）業務，是「實施並維持全國性DEIA戰略的主要跨機構論壇」，目標是要把美國聯邦政府打造成DEIA的模範。

DOGE的這一行動無疑是呼應川普的政策，川普誓言取消政府機構裡和「多元、平等、包容」（DEI）相關所有職務與計畫。

馬斯克曾表示，DOGE能在每年約6.75兆美元的聯邦預算中削減2兆美元，但後來收回了這一說法。不過，他仍然有信心能找到1兆美元的削減空間。

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