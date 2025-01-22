川普威脅要對在美外國人、外企稅率加倍

美國總統川普（Donald Trump）。（美聯社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）威脅要將在美外國人、企業的稅率加倍，以反擊其他國家對美國跨國公司的「歧視性」徵稅，此舉可能引發全球稅收制度衝突。

《金融時報》報導，川普在一份概述「美國優先」貿易政策的備忘錄當中，提到了美國90年稅法的第891條，這項不起眼的條款，授權總統透過對外國商品徵收懲罰性稅。這項威脅出現之際，川普正在為他的政府進行廣泛的國際稅收鬥爭做好準備，目標是針對大型科技集團徵收數位服務稅，以及OECD（經濟合作暨發展組織）協調下推動的最低企業稅制度。

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川普週一（20日）簽署的命令，特別要求財政部長調查「是否有任何外國對美國公民或企業徵收歧視性或在域外徵稅」，符合891條的規定。根據規範，當美國總統正式宣佈存在這類歧視時，該外國的每位公民、企業的稅率應加倍，且無須國會批准。

會計、商業諮詢公司Eide Bailly稅務立法事務主管帕克（Alex Parker）表示，引用891條是最極端的選擇，有趣的是川普政府威脅要直接使用他。

川普也發佈了一份單獨的政策備忘錄，撤回美國對OECD全球最低稅負制的支持，這一協定允許其他國家對美國跨國企業徵收補充稅。並補充，保護措施的選擇清單應在60天內制定，讓包括歐盟成員國、英國、南韓、日本和加拿大在內的OECD簽署國注意到華府將對全球稅收規則發起深遠的挑戰。

川普的備忘錄中還包括調查「是否有任何外國不遵守與美國的稅收協定、制定任何稅收規範、制定域外或不成比例的稅收規範」。前英國貿易部官員雷尼森（Allie Renison）表示，此舉表明，川普正在將「經濟戰」的網路擴大到遠遠超出關稅的範圍，以回應美國所認為的其他國家歧視性作法。

全球最低稅負制在2021年達成共識，並在去年由多個國家引入，預計將使全球最大跨國公司的稅收每年增加多達1920億美元（約新台幣6.29兆元）。根據OECD的第2支柱，如果跨國公司總部所在國的企業稅低於15％，簽署國可能會徵收額外的稅收。

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