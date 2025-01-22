「他」讓黃金漲至兩個多月最高點 1歷史數據預告黃金後市？

週二（21日）黃金價格升至兩個多月來最高點。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週二（21日）黃金價格升至兩個多月來最高點，係因受美元走軟以及美國川普總統潛在關稅不確定性的影響，市場紛紛湧向避險資產，週二（21日）黃金價格升至兩個多月來最高點，而值得注意的是，2017年川普首次入主白宮，當年黃金價格年增13%，創下7年來的最佳年度表現。

現貨金上漲1.3%，報每盎司2742.48美元，達到11月6日以來的最高水準，接近去年10月創下的2790.15美元的歷史高點；美國黃金期貨上漲0.4%，報每盎司2759.20美元。

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《路透》報導，道明證券（TD Securities）大宗商品策略師蓋里（Daniel Ghali）表示：「今日走勢主要是因為川普就任總統後，美國可能實施全面關稅，但相關訊息只有一點點。」

川普尚未提供有關對主要貿易夥伴徵收關稅或額外附加稅的任何具體細節，然而，他暗示可能最早在2月1日對加拿大和墨西哥商品徵收關稅。

2017年是川普上次入主白宮的頭1年，當年黃金價格年增13%，創下7年來的最佳年度表現。

在經濟和地緣政治不確定時期，黃金被認為是種安全的投資，但因為不孳息，所以高利率環境會削減黃金的投資吸引力。川普提出的政策被廣泛認為將推升通膨，導致聯準會（Fed）可能在更長時間內維持較高的利率以抑制物價壓力。

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）表示：「市場仍關注下週FOMC會議和個人消費支出（PCE）數據，尤其是通膨數據。雖然應該沒有人預期Fed下週有任何行動，但市場肯定密切關注其政策聲明，以尋找有關今年剩餘時間政策的暗示。」

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