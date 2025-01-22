川普關稅壓力壟罩 ! 三星和LG擬部分生產從墨國轉向美國

川普關稅壓力，三星和LG擬將部分生產從墨西哥遷至美國。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普就職首日即簽署一系列行政令，包括從2月1日起，對加拿大和墨西哥進口商品加徵25%的關稅，為因應川普關稅，南韓企業三星、LG等家電製造商，正考慮將業務遷出墨西哥。

《韓國經濟日報》引述業內人士消息稱，三星電子正考慮將烘乾機生產線，從墨西哥工廠轉移到美國南卡羅來納州工廠。至於LG電子，則考慮將冰箱生產從墨西哥轉移到美國田納西州的洗衣機、烘乾機生產工廠。

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據報導，三星在全球許多地區都設有生產基地，可靈活面對瞬息萬變的貿易關稅戰。LG電子則透過調整生產系統、基地以應對市場變化。

一位不願透露姓名的南韓業內人士表示，如果我們在美國建廠，我們不僅可以避免關稅，還可以靈活地在客戶需要時立即供應產品，並且將本地產品供應期縮短4分之1。

除了南韓家電製造商，2大汽車製造商現代和起亞也計劃增加在美國的生產量，以儘量減少潛在關稅帶來的負面影響。

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