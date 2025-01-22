沒有移民、美國出生率也崩了 ! 2025年恐創70多年來最低

美國驅逐非法移民，恐衝擊美國本土生育率。（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普（Donald Trum）上任第1天，就開始了驅逐非法移民的議題，不但宣布南部邊境進入國家緊急狀態，還將恢復邊境牆建設，並指示國防部派遣更多人員前往邊境。市場擔憂，美國本是移民國家，沒有了非法移民的生育率挹注，美國本土生育率恐將出現崩塌。

據報導，目前美國非法移民中，很大一部分是墨西哥人，由於該國人民信奉天主教，鼓勵多生子女，以目前墨西哥本土生育率1.99%來說，明顯高於美國。

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聯合國預測2025年美國整體生育率1.8%，創70多年來最低紀錄，倘若再驅逐大量非法移民，美國本地人民的生育率恐再下滑。

國際上，總體生育率「2.1」是低生育率的臨界點，低於這數字代表著，該國人口面臨負增長；若為1.5則是超低生育率界線，也被稱為「生育率陷阱」，歷史上還未出現跌破1.5還能將生育率拉升的例子。

美國曾在1973年生育率跌破2.1，在1978年來到1.77，經歷20年的時間才重回2.1，而在重回2.1的20年時間，正好應對美國大量新移民進入的時代。

根據美國國會預算辦公室（CBO）預測，自2021年以來的非法移民將提升美國2024-2034年GDP8.9兆美元（約新台幣291.4兆元），主要是由增加整體消費支出來實踐。但若將美國非法移民全部驅逐，在未來10年或將降低美國GDP2.6%-12%。

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