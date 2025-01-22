晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

沒有移民、美國出生率也崩了 ! 2025年恐創70多年來最低

2025/01/22 10:13

美國驅逐非法移民，恐衝擊美國本土生育率。（美聯）美國驅逐非法移民，恐衝擊美國本土生育率。（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普（Donald Trum）上任第1天，就開始了驅逐非法移民的議題，不但宣布南部邊境進入國家緊急狀態，還將恢復邊境牆建設，並指示國防部派遣更多人員前往邊境。市場擔憂，美國本是移民國家，沒有了非法移民的生育率挹注，美國本土生育率恐將出現崩塌。

據報導，目前美國非法移民中，很大一部分是墨西哥人，由於該國人民信奉天主教，鼓勵多生子女，以目前墨西哥本土生育率1.99%來說，明顯高於美國。

聯合國預測2025年美國整體生育率1.8%，創70多年來最低紀錄，倘若再驅逐大量非法移民，美國本地人民的生育率恐再下滑。

國際上，總體生育率「2.1」是低生育率的臨界點，低於這數字代表著，該國人口面臨負增長；若為1.5則是超低生育率界線，也被稱為「生育率陷阱」，歷史上還未出現跌破1.5還能將生育率拉升的例子。

美國曾在1973年生育率跌破2.1，在1978年來到1.77，經歷20年的時間才重回2.1，而在重回2.1的20年時間，正好應對美國大量新移民進入的時代。

根據美國國會預算辦公室（CBO）預測，自2021年以來的非法移民將提升美國2024-2034年GDP8.9兆美元（約新台幣291.4兆元），主要是由增加整體消費支出來實踐。但若將美國非法移民全部驅逐，在未來10年或將降低美國GDP2.6%-12%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財