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馬斯克成「減分項」！特斯拉品牌價值縮水逾5千億元

2025/01/22 09:22

馬斯克在川普就職典禮上做出右臂伸直敬禮的手勢，被質疑像是「納粹禮」。（路透社）馬斯克在川普就職典禮上做出右臂伸直敬禮的手勢，被質疑像是「納粹禮」。（路透社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國電動車特斯拉（Tesla）品牌價值連續2年暴跌，2024年品牌價值較上一年縮水153億美元（約新台幣5003億元）。分析師指出，其原因除了產品線老化之外，影響最大的還是來自該公司執行長馬斯克（Elon Musk）的言行，成為該品牌的最大「減分項」。

值得注意的是，儘管特斯拉在美國仍維持90%的高忠誠度，但推薦度卻出現腰斬，卻從8.2分（滿分10分）降至4.3分。

根據研究顧問公司Brand Finance1份最新報告指出，目前特斯拉的品牌價值估計為430億美元（約新台幣1.4兆元），特斯拉的品牌價值在2024年583億美元（約新台幣1.9兆元）下滑26.2%，也較2023年初的662億美元（約新台幣2.16兆元）減少35%，連續第2年下跌。

在汽車產業，日本豐田以647億美元（約新台幣2.11兆元）的品牌價值繼續名列首位，德國梅賽德斯-賓士集團（Mercedes-Benz）緊隨其後，該品牌價值為530億美元（約新台幣1.73兆元）。

Brand Finance執行長大衛黑格（David Haigh）指出，馬斯克的政治言論和公眾形象，已經對特斯拉品牌產生了負面影響。他表示，特斯拉品牌價值下降，反映出其吸引力正在減弱。

事實上，特斯拉已出現了一些令人擔憂的跡象，包括特斯拉2024年交車量和市佔率同步下滑，其中交車輛年減1%、降至179萬輛，美國電動車市佔率從55%降至49%。

據報導，Brand Finance針對全球17.5萬名進行調查，分析結果顯示，消費者對特斯拉的看法與華爾街的評估有明顯差異。雖然特斯拉股價在2024年大漲63%，但在品牌認知方面卻出現了下滑。

當中，在「考慮購買」、「聲譽」和「推薦度」等關鍵指標上，特斯拉在其主要市場，包括美國、歐洲和亞洲的得分均有所下降。特別是在歐洲，特斯拉的「考慮購買」得分，從2024年21%，降至2025年16%。至於同行賓士和比亞迪，在美國以外市場的「考慮」與「建議得分」上都超過特斯拉。

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