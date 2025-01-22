川普第1個壓力測試來了！金磚之父警告「債券義警」已敲響警鐘（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著川普重返白宮，來自債券市場的信號正在金融的專業世界中爆發出來，專家表示，債券市場對川普的政策和行為擁有最終決定權，而最近債券市場警鐘頻頻作響，已足以給川普和他團隊帶來警告。

外媒報導，有「金磚之父」之稱的高盛前董事長奧尼爾 （Jim O'Neill）表示，這讓人想起了民主黨策略師詹姆斯·卡維爾（James Carville）在克林頓（Bill Clinton）擔任總統期間的一句著名俏皮話，如果他可以轉世，他希望以債券市場的身份回歸。他可能不喜歡這樣，但川普現在必須問問自己，如果他遵循他所宣稱的一些政策偏好，或者繼續像他在競選期間那樣在任內表現得不穩定，債券市場將如何反應。

請繼續往下閱讀...

奧尼爾指出，川普和他的顧問們應該擔心的2大原因，首先，雖然市場對總統大選的即時反應似乎反映了對美國經濟增長前景的高度樂觀，但這種興奮是短暫的。儘管債券殖利率已經上升，但大多數觀察家將此與對增長的情緒改善，和美股的加速上漲聯繫起來。

但自去年12月中旬以來，美國債券利率一路上升，進而打壓股市，股市以低調進入新的1年。

正如我在過去幾年中指出的那樣，一個好的經驗法則認為，如果標普 500指數新年前5個交易日下跌，股市有50%的可能性出現虧損年，在結束前5天勉強處於正值區域後，美股變得相當波動，並且仍然極易受到債券殖利率上升的影響。

如果1月最終成為股市下跌的月份，那對川普的第1年來說就不是個好兆頭。

其次，美國就業數據仍然強勁，這進一步證明持續強勁的經濟週期可能會給新政府帶來問題。在去年12月的會議後，聯準會明確表示，預計今年降息從4次降為兩次。然後，除了債券投資者對持續通膨和貨幣政策緊縮的擔憂之外，密西根大學的5年通膨預期調查出人意料地從去年12月的2.8%升至本月的3.3%。

密西根州的調查是1個重要的指標，如此大幅躍升的含義是，普通美國人也可能對新政府經濟計劃的某些方面感到嚴重擔憂。

雖然，核心通膨（不包括食品和能源價格）在去年12月溫和放緩的消息，給債券市場帶來了一些緩解，但誰也不知道這會持續多久。

無論如何，過去幾週金融市場和官方經濟指標已經讓世界各地的政策制定者，有很多值得思考的地方。最近的債券市場警鐘是否足以給川普和他的團隊敲響警鐘，還是他們仍會尋求減稅、全面進口關稅和打擊移民等大規模刺激措施？

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法