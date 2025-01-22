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Netflix宣布漲價！美、加等4國將受影響

2025/01/22 10:12

串流媒體巨頭Netflix（網飛）週二（21日）宣布漲價，包含美國、加拿大、葡萄牙和阿根廷將受影響。（美聯社）串流媒體巨頭Netflix（網飛）週二（21日）宣布漲價，包含美國、加拿大、葡萄牙和阿根廷將受影響。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕串流媒體巨頭Netflix（網飛）週二（21日）宣布 ，將調漲美國服務方案的售價，其無廣告的標準方案將自每月15.49美元（約512元新台幣）漲至 17.99 美元（約594元新台幣），無廣告高級方案也將自每月22.99 美元（約760元新台幣）漲至24.99 美元（約826元新台幣），而較便宜的廣告方案將從每月6.99美元（約231元新台幣）上漲至7.99美元（約264元新台幣），這也是Netflix首度調漲廣告方案。

《CNBC》報導，Netflix表示，除了美國之外，也會調漲加拿大、葡萄牙和阿根廷的價格。

報導指出，包括Netflix和其競爭對手，如Disney+、Max等主要串流服務平台，近年來均進行了多次漲價，這些平台越來越依賴更高的價格和廣告支持方案，以實現獲利目標。

Netflix上一次調漲無廣告的標準方案是在2022年，而無廣告高級方案的價格則於2023年調漲。同時，Netflix也在2023年停止提供最便宜的無廣告基本方案。值得注意的是，Netflix是在2022年11月推出廣告方案後，才取消了無廣告基本方案，希望藉此應對當時訂閱用戶增長放緩的問題。

此外，Netflix還一直在打擊帳戶共用，試圖讓更多用戶支付訂閱費用。

這一系列打擊措施似乎正在產生效果，Netflix週二盤後公布財報稱，其2024年第4季新增了創紀錄的1900萬付費會員，讓付費會員總數突破3億大關。

Netflix股價週二上漲1.35%，收869.68美元，而受益於亮眼財報和漲價激勵，盤後大漲14.39%，至994.80美元。

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