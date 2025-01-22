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中國千億房企又出事 正榮創辦人歐宗榮涉嫌違法被抓

2025/01/22 05:59

中國昔日資產千億房企正榮地產1月20日發公告宣布，該公司創辦人歐宗榮因涉嫌​​違法犯罪，已被採取強制措施。（擷取自網路）中國昔日資產千億房企正榮地產1月20日發公告宣布，該公司創辦人歐宗榮因涉嫌​​違法犯罪，已被採取強制措施。（擷取自網路）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國房地產圈再起「驚雷」！《新浪網》報導，昔日資產千億房企正榮地產1月20日發公告宣布，該公司創辦人歐宗榮因涉嫌​​違法犯罪，已被採取強制措施。公告也稱，目前歐宗榮未在正榮地產擔任董事、監事、高階主管等任何職位。

　歐宗榮是福建莆田人，曾擔任中共第十三屆全國政協委員和福建省人大代表等職務。

　據知情人士透露，歐宗榮所涉嫌的違法行為，「可能與十多年前福建商業項目泰禾廣場的土地拍賣往事相關，並可能涉及多家民營房企」。中國的刑事強制措施包括：拘傳、交保候審、監視居住、拘留、逮捕5種。

　歐宗榮是在1998年創立正榮地產，該公司2018年在香港上市，成為中國房地產行業的重要企業之一，他也因此身價大漲，多次成為莆田首富，並於2019年排名「2019富比世中國400富豪榜」第126位。

　正榮地產的資產在2018年成長到1080億元人民幣（台幣4864.8億元），躋身千億房企行列。但2020年8月，北京當局推出「三道紅線」政策，使得正榮地產的資金鏈問題迅速曝光。2022年2月，正榮地產因無法支付到期的2億美元（台幣65.5億元）永續債而正式爆雷，隨後銷售幾乎停滯。

　截止1月20日，正榮地產股價僅為0.059港元（台幣0.25元），總市值已經縮水至2.58億港元（約新臺幣10.9億元）。

　近日，中國房企巨頭萬科剛傳出總裁祝九勝被抓的消息。中國媒體也報導，深圳市政府已經全面介入萬科運作，可能準備接手這家瀕臨破產的房地產公司。2023年，中國恆大創辦人許家印也被抓。

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