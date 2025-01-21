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中興新村新生命 國發會推動轉型地方創生育成村

2025/01/21 21:22

國發會主委劉鏡清今走訪中興新村地方創生育成村，實地體驗地方創生推動情形。（記者吳欣恬攝）國發會主委劉鏡清今走訪中興新村地方創生育成村，實地體驗地方創生推動情形。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會運用中興新村原有建物，作為地方創生育成村多功能場域，為國內第1個以地方創生為主題的新創培訓基地。國發會正進一步將中興新村建物逐步整修，並規劃成創生市集、民宿、體驗工坊、美食等，貼近民眾生活需求，帶動人潮聚集。

自2019年起，政府國發會積極推動地方創生政策，持續透過各地成立青年培力工作站、建立多元徵案管道、媒合中央部會資源與引導民間投資，大力支持在地青年扎根及落實共好事業。

國發會主委劉鏡清今走訪中興新村地方創生育成村，實地體驗地方創生推動情形。

國發會運用中興新村原有建物，作為地方創生育成村多功能場域，為國內第1個以地方創生為主題的新創培訓基地，進駐育成村的團隊不僅享有免租金的空間設備，專業課程、專屬輔導服務，每年還有機會獲得30萬元的創業獎金。

不論是剛起步的創業者，或是需要轉型的微型企業，育成村都能提供專業且及時的協助，並由進駐團隊自主營運地方創生市集，展售團隊產品。

國發會目前正在重新調整中興新村聚落氛圍，藉由建物的逐步整修迎來轉型，例如整修完成的宿舍將規劃成創生市集、民宿、體驗工坊、美食等，貼近民眾生活需求，帶動文創、觀光、運動等多面向商業活動，重塑中興新村的聚客效應，吸引人潮。

劉鏡清指出，國發會不僅有地方創生專案辦公室，也在北、中、南、東等設立分區輔導中心，並在南投中興新村設有地方創生育成村，未來將隨著地方創生計畫的不斷精進推動，全國將有更多亮點呈現。

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