金管會預算遭刪3824萬 中國和國內金檢影響最大

金管會預算遭立法院刪減3824萬元，占人事費以外的12%。金管會表示，檢查局將無法按原定計畫赴中國實地金檢，國內金檢量能也將受到衝擊。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕金管會預算遭立法院刪減3824萬元，占人事費以外的12%。金管會表示，檢查局將無法按原定計畫赴中國實地金檢，國內金檢量能也將受到衝擊。

金管會主計室主任戴美英說明，今年度金管會主管預算原編列17.47億元，經立法院審議後，刪減3824萬元，占人事費以外的12%。主要影響包括國外旅費及出國教育訓練費、中國地區旅費、國內旅費及房屋建築養護費等。

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戴美英指出，國外旅費及出國教育訓練費通刪6成，金管會遭刪減約1500萬元，預期金管會將減少出席國際會議，以及和各國洽簽雙邊金融監理合作協議等。

戴美英說明，金管會必須在有限經費下處理，或改由金管會駐外人員就近出席，兼採線上視訊會議或參與線上研討會等方式，但替代效果不如派員實體出席，也影響與各國監理機關互動交流機會。

因中國地區旅費因通刪8成，戴美英表示，影響最劇烈是檢查局原訂今年赴中國金檢金融機構在當地的分支機構，預算遭通刪後，中國地區旅費僅剩36萬元，檢查局難以按原訂計畫執行，可能因此無法赴中國實地金檢，僅能以替代方案因應。

至於國內旅費遭通刪2成，影響最大也為檢查局金檢量能，戴美英提到，檢查局必須實地派員對金融機構執行一般金檢及專案金檢，但檢查局國內旅費遭刪290萬元，須在預算內重新檢討受檢對象、調整檢查家數、派員人數和天數等。

另一方面，房屋建築養護費遭通刪5%，戴美英強調，原為解決證期局大樓外牆磁磚掉落，在安全考量下，仍將優先處理證期局大樓牆面龜裂或脫落情形。

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