南僑自結去年每股盈餘4.07元 今年將優於去年

南僑（1702）自結去年稅後淨利為10.09億元，每股盈餘4.07元。圖為南僑董事長陳飛龍（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕南僑 （1702） 今天公佈去年12月營收22.77億元，年增7.98%，自結2024年12月稅後淨利爲1.09億元，年減44.64%，每股盈餘0.44元，較前年同期每股盈餘0.79元減少0.35元。

累計去年全年營收達237.35億，較前年同期226.8億元增加10.55億，增幅達4.65%；自結去年稅後淨利為10.09億元，年減3.09%，每股盈餘4.07元，較前年同期每股盈餘 4.2元減少0.13元。

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去年第2季起中國內捲競爭與民生消費疲弱，雖然整體民生需求沒有衰減，營收繼續成長，但獲利相對抵不過低價競爭，加上棕梠油價格來到近兩年半的高點，幾乎是倍數漲，相對壓縮去年獲利，預期今年第一季整體價格可望回穩。

泰國南僑新產線與台灣需求持續增加，子公司皇家可口（7791）營收兩大主力包括冰品與急凍熟麵，除台南廠，中壢今年第二季會擴增第３條生產線，泰國南僑二期擴建預計今年12月試車投產，營運將年年成長。

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