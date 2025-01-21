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川普恐對中國徵100％關稅 外媒曝「這協議」是決定關鍵

2025/01/21 20:09

川普20日宣誓就職，他簽署行政命令，將TikTok禁令延後75天，讓這款APP能夠繼續在美國營運。（資料照，歐新社）川普20日宣誓就職，他簽署行政命令，將TikTok禁令延後75天，讓這款APP能夠繼續在美國營運。（資料照，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普20日宣誓就職，隨即宣布將對加拿大、墨西哥課徵25%關稅，此外，他也簽署行政命令，將TikTok禁令延後75天，讓這款APP能夠繼續在美營運，但被問及何時對中國課徵關稅時，川普表示，這可能取決於TikTok協議。

綜合《金融時報》等外媒報導，延遲對中國課徵關稅，似乎為TikTok協議提供討價還價的籌碼。川普被問到中國關稅時，他指出，第一屆任內實施的對中關稅，目前依然存在。但若中國拒絕達成TikTok協議，他「肯定」會對中國課徵關稅，而且可能高達100%，「北京最終會批准的，因為我們會對中國課徵關稅。我不是說我會，但肯定可以這麼做。」

川普週一在白宮簽署暫停TikTok禁令的行政命令時表示，如果自己不批准，TikTok將一文不值，但若是自己通過這項交易，美國應該有權獲得TikTok一半的股權，這可能價值5000億美元（約新台幣16.39兆元）。

川普補充，就像一般的合資企業一樣，美國將與TikTok的人員建立一家合資企業，然後看看接下來的情況。

《路透》形容，關稅就是川普就職日的主題。新任總統宣稱，隨著他的政府努力重建美國工業，此類措施將產生「大量」聯邦收入。川普說，將由新單位「外部稅務服務」收取相關款項，「關稅將讓我們有錢得要命，這將把離開我們的企業帶回來。」

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