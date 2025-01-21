大金在台成立中央空調合資公司 海外首座製造廠落腳彰化

日本冷氣品牌大金，跟台灣的和泰興業、力菱機電三方合作成立中央空調合資公司，新廠房選址在彰化縣伸港鄉全興工業區，今天開幕，場面熱鬧。（彰化縣政府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕日本冷氣品牌大金空調台灣總代理和泰興業股份有限公司（簡稱和泰興業），已在彰化深耕60年，如今，日本大金工業株式會社旗下全資子公司大金馬來西亞公司（Daikin Malaysia Sdn. Bhd.）與和泰興業、力菱機電事業股份有限公司（簡稱力菱公司）合作，在台灣成立中央空調設備合資公司，作為大金空調海外第一個製造廠生產線。

三家公司合資成立的新工廠今在彰化縣伸港鄉全興工業區開幕，宣告大金進一步扎根台灣市場，剪綵見證歷史。（縣府提供）

新工廠今在彰化縣伸港鄉全興工業區開幕，宣告大金進一步扎根台灣市場，剪綵現場貴賓雲集，彰化縣長王惠美表示，大金是全球500大企業，台灣擁有超過1200家經銷商，這次選擇彰化作為首座海外製造廠所在地，象徵著對在地發展的肯定。她期待未來能吸引更多優質廠商來彰化投資，拓展國際市場。

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大金全球戰略本部長大森淳一表示，與和泰興業、力菱公司長期合作，促成這次新里程碑。大金致力於提供全球用戶舒適與安心的生活，未來將結合力菱的技術與和泰的銷售網絡，提供台灣市場更優質的空調解決方案。

和泰興業深耕彰化，總部位於彰化市彰南路，於2021年底完成拆除重建，升級為具備商務辦公、展示與倉儲物流功能的現代化建築，並獲綠建築黃金級標章，成為地標性建築。

大金空調台灣廠總經理李桂明指出，新工廠的開幕是企業成長的重大里程碑，展現大金深耕台灣市場的決心，未來將持續推動節能減碳，並與產官學界合作，促進台灣空調產業發展。

力菱公司董事長洪源鴻表示，這次合作讓空調系統最需在地生產的部分落腳彰化，以即時回應市場需求。全興工業區擁有完整供應鏈，為打造完整空調產業生態系提供良好基礎。

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