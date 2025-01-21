大同宣布現金減資 每股擬退還0.5元

大同今日舉辦重訊記者會。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌家電廠大同（2371）今日宣布現金減資。大同發言人丁爾昆於重訊記者會中宣布，為提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資，減資金額約11.7億，消除股份約1.17億股，減資比例為5%，每股將退還0.5元。

大同指出，減資後實收資本額為222.25億元，計22.22億股，每千股減少50股，即每千股換發950股，而不足1股的畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前5日內向股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股之畸零股，依減資換股基準日後在股票公開集中交易市場恢復買賣參考價給付現金。

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大同也指出，本次現金減資換發之新股擬採無實體發行，其權利義務與原股份相同；本次在股東會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。

此外，大同也說，本次現金減資基準日前，如因大同股本發生變動，致影響發行在外流通股份數量，致使須調整減資比率與每股退還金額，或本案因法令修訂、主管機關核示，或為因應其他客觀環境變動而須修正，擬請股東會授權董事長全權處理之。

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