衝刺IPO 證交所董事會通過優化上市審查3主題

證交所今召開董事會通過優化上市審查相關規定。圖為證交所董事長林修銘。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所董事會今通過修正「營業細則」、「有價證券上市審查準則」及「有價證券上市審查準則補充規定」，都是放寬上市相關規定，包括「延長掛牌期限至遲不得逾上市契約生效後1年」、「縮短申請上市公司誠信原則之審查期間為3年」、「刪除資訊軟體業申請上市適用較高股票集中保管之規範」。

根據證交所原本規定，延長掛牌期限至遲不得逾上市契約生效後半年，但因初次申請股票上市公司可能因主要營運地、註冊地國之法令限制，或經主管機關同意之重大政治經濟環境因素影響等非可控制之情事，致其申請上市之股票未能於規定期限完成公開銷售及上市買賣，因此改為延長掛牌期限至遲不得逾上市契約生效後1年。

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此外證交所表示，現行對申請上市公司誠信原則之審查期間為5年，考量本國申請上市公司設立年限為3年，為使設立年限與誠信原則審查期間一致，提升審查效率，因此修正證交所相關「審查準則」規定。

至於「資訊軟體業」非以科技事業申請上市者，該等公司之營運與獲利標準與一般產業並無不同，衡酌相類似之「輕資產」產業（例如IC設計、IP授權等知識密集產業）亦無較高股票集中保管規範，為配合國家政策推動資訊軟體業、促進產業數位轉型，刪除對「資訊軟體業」較高集保規範之額外要求，因此修正證交所「審查準則」等相關規定。

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