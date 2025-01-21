太子建設以每坪222.8萬元買「統一國際大樓」27樓 創全國辦公室單價最高

太子建設砸7億6888萬元買進「統一國際大樓」27樓一半產權、約335.62坪，若以一個車位價格400萬元拆算、每坪單價高達222.8萬元。（業者提供）

〔記者徐義平／台北報導〕辦公室買賣需求強勁，北市信義計畫區再添一筆單價破200萬的辦公室成交紀錄。根據公開資訊觀測網最新公告，太子建設砸7億6888萬元買進「統一國際大樓」27樓一半產權、約335.62坪，若以一個車位價格400萬元拆算、每坪單價高達222.8萬元，超越3年前，保力達以每坪211萬元買下15樓的最高單價紀錄。

根據公告資訊，賣家為法人寶慶國際以及萬世成世界，是在2019年時以每坪158萬元跟遠雄人壽買進，再往前的交易紀錄，則是2010年遠雄人壽以每坪133萬元買進，歷經15年時間，每坪單價上漲幅度高達67.5%。

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15年單價漲幅達67.5%

負責27樓交易案的普華國際不動產總經理田揚名表示，「統一國際大樓」是目前北市信義計畫區內唯一可以單一樓層買賣的辦公大樓，目前每月每坪租金落在3700至3800元，整棟處於滿租狀態。

統一國際大樓處滿租狀態

他指出，太子建設是統一集團旗下的建商，此次出手買進27樓一半產權，主要是看好辦公室的保值效應，加上該大樓低樓層原本由誠品承租的商場，被統一集團收回後，規劃成「Dream Plaza」百貨商場，並預計今年開幕，很大機會為該大樓再炒熱知名度。

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