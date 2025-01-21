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川普上任首日美元大跌、亞幣反攻 台幣收32.765元

2025/01/21 17:29

川普上任首日美元大跌、亞幣全面反攻，新台幣收32.765元。（記者陳梅英攝）川普上任首日美元大跌、亞幣全面反攻，新台幣收32.765元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕川普上任首日雖然簽署多項行政命令，但是對於外界關切的關稅議題並未有具體措施，使美元應聲重挫，非美貨幣全面大漲，其中，人民幣升幅居亞幣第一，新台幣兌美元匯率則升破32.8元關卡，最後收在32.765元、升值4.3分，匯價連4紅，成交量放大至19.135億美元。

台股則在封關日前夕，市場觀望氣轉濃，市場量能持續萎縮下，小漲33.19點、收在23300.01點，三大法人合計賣超5.8億元，其中，外資仍維持買超，惟買超幅度縮小至2.59億元。

新台幣匯價一早則是反應美元跳水，應聲大漲，上午盤最高升抵32.65元、勁揚1.58角，惟市場傳來川普預計2月1日對加拿大、墨西哥加徵25%關稅消息，台幣隨亞幣升幅出現收斂。

主要亞幣方面，人民幣匯價連續兩日勁揚，川普就職演說後，離岸人民幣更是在深夜大舉反彈，今日在岸價跟上直接升破7.3兑1美元大關。

根據央行統計，美元指數今日大跌0.39%、人民幣狂飆0.54%、韓元大漲0.46%、新幣勁揚0.43%、日圓升值0.2%、台幣升值0.13%，反而在亞幣中墊後。

匯銀人士指出，川普疑似為日後美中談判鋪路，首波加徵關稅名單雖沒有中國，且川普上任首日就下令推遲抖音禁令75天，美、中破冰有望，使中國股匯大漲，惟川普向來要做的事很難改變，川普要求對中貿易行為進行調查，美中關係未來如何發展仍充滿變數，不宜太過樂觀。

另外，台股即將於明日封關，台幣還會隨金融機構開門營業交易到週五，這段時間，川普到底帶給市場是驚喜還是驚嚇，仍需觀察；然而，台幣一連4日升值，已經拉大與33元距離，預期台幣龍年封關價有望收在32字頭。

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