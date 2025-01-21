川普發現拜登留下的信 展示這數字、內容不公開

美國總統拜登重返白宮，在橢圓辦公室一個抽屜裡發現一封來自前總統拜登留下的信。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國新任總統川普 （Donald Trump ）在白宮橢圓形辦公室的辦公桌上簽署一系列行政命令時，經過在場記者的提醒，在一個抽屜裡發現一封來自前總統拜登留下的信。川普開玩笑建議「大家一起讀信」，隨後就將信再度收回。

第47任總統川普周一返回白宮後立即簽署多項行政命令，福斯新聞的記者彼得杜西詢問，拜登總統是否給他（川普）留下了一封信。川普說：「他（拜登）可能有，他們沒有把它留在桌子上嗎？我不知道」。

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然後，川普發現了一個白色信封，上面寫著數字「47」。川普說：「謝謝你，彼得，我們可能要等好幾年才找到這個東西」。隨後，川普戲弄辦公室裡的每個人，建議他們一起讀這封信，然後才收回信。

4年前，川普拒絕承認敗選並缺席拜登的就職典禮，但拜登事後透露，川普依循一項總統傳統，在白宮橢圓形辦公室的堅毅桌上給他留了一封信。拜登曾形容這封信「非常大方」，儘管信件內容從未對外公開。

拜登給川普留下這封信，保留離任總統36年來的傳統。1989年，雷根總統在連任兩屆後離開白宮時，開創這一傳統，即給他的繼任者老布希留下一張紙條。

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