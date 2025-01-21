外資大賣電子股！面板雙虎倒貨2.45萬張最慘（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕明天就是龍年封關日，不過在封關前夕，外資還是站在買方，買超2.59億元，雖然只小買，但卻大砍電子股，前10大中，電子就佔8檔，其中又以面板雙虎最慘，遭倒貨2.45萬張，居賣超前2大。

面板雙虎又以群創最慘，繼昨賣超1.44萬張居賣超王，週二又賣超1.46萬張，又是賣超第1，受到外資連2賣，股價也連2跌，週二終場下跌0.36%，收13.8元，至於友達則連4，今賣超9908張，在外資賣超下，股價下跌0.72%，收13.75%，成交量2.73萬張。

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外資賣超前10大個股，依序為群創（3481）1萬4620張、友達（2409）9908張、緯創（3231）9569張、泰金寶-DR（9105）9371張、聯電（2303）7486張、欣興（3037）6672張、台塑（1301）6196張、陽明（2609）6020張、達邁（3645）5510張、興能高（6558）4337張。

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