晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

外資大賣電子股！面板雙虎倒貨2.45萬張最慘

2025/01/21 16:57

外資大賣電子股！面板雙虎倒貨2.45萬張最慘（資料照）外資大賣電子股！面板雙虎倒貨2.45萬張最慘（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕明天就是龍年封關日，不過在封關前夕，外資還是站在買方，買超2.59億元，雖然只小買，但卻大砍電子股，前10大中，電子就佔8檔，其中又以面板雙虎最慘，遭倒貨2.45萬張，居賣超前2大。

面板雙虎又以群創最慘，繼昨賣超1.44萬張居賣超王，週二又賣超1.46萬張，又是賣超第1，受到外資連2賣，股價也連2跌，週二終場下跌0.36%，收13.8元，至於友達則連4，今賣超9908張，在外資賣超下，股價下跌0.72%，收13.75%，成交量2.73萬張。

外資賣超前10大個股，依序為群創（3481）1萬4620張、友達（2409）9908張、緯創（3231）9569張、泰金寶-DR（9105）9371張、聯電（2303）7486張、欣興（3037）6672張、台塑（1301）6196張、陽明（2609）6020張、達邁（3645）5510張、興能高（6558）4337張。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財