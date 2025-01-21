1/21南台灣大震 集邦：Q1電視面板供需將更吃緊

1/21南台灣大震，集邦指出，Q1電視面板供需將更吃緊。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕1月21日凌晨南台灣發生芮氏規模6.4地震，震央位於嘉義。由於南台灣也是面板重要生產基地，根據TrendForce第一時間了解，群創實際受影響情形尚待確認，TrendForce認為，此次地震可能會加大2025年第一季電視面板供給壓力。

群創表示，第一時間已照標準程序，確認廠區人員安全為優先，台南達到疏散標準的廠區進行人員疏散，人員安全，並啟動對於居住在嘉義與台南交界處的同仁進行關懷；台南廠區部分機台啟動保護性自動停機，確認建物安全後，入廠進行系統檢查中，目前機台陸續復機中。

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TrendForce指出，台南為顯示大廠群創光電的大本營，其位於台南的廠區分別為Fab2、Fab3、Fab5、Fab6、Fab7，臨近的高雄廠區則是Fab8、Fab8b、T6。由於廠區歷史較久遠，加上此次震度較大，影響部分台南廠區機台停機，受損狀況仍待確認。然預估此次地震對第一季原就稍微吃緊的電視面板供給恐將雪上加霜。

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