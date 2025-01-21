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大埔強震 振宇五金：震後居家4大檢查重點一次看

2025/01/21 16:35

嘉義大埔鄉今天凌晨發生芮氏規模6.4地震，振宇五金（2947）呼籲民眾於地震後一周內，從4面向檢視居家安全與更新防災用品，確保家庭安全。（振宇五金提供）嘉義大埔鄉今天凌晨發生芮氏規模6.4地震，振宇五金（2947）呼籲民眾於地震後一周內，從4面向檢視居家安全與更新防災用品，確保家庭安全。（振宇五金提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕嘉義大埔鄉今天凌晨發生芮氏規模6.4地震，導致部分地區基礎設施損壞及住宅受損，消防署合作夥伴振宇五金（2947）呼籲民眾於地震後一周內，從4面向檢視居家安全與更新防災用品，確保家庭安全。

振宇五金列出4大震後檢查重點及準備建議:

1.檢視防災包內容：確認急需品是否充足，包括手電筒、電池、乾糧、飲用水、急救包、哨子及重要證件等。

2.檢查防災用品運作情況：包括緊急照明燈與滅火器的性能狀態，確保關鍵時刻能正常運作。

3.熟悉避難路線：規劃所在地避難路線與避難集合地點，並確保震後家人的聯繫方式暢通。

4.固定家具與重物：穩固書櫃、電視等大型家具，降低地震時傾倒風險。

以下建議可使用以下防災小工具，穩固家具設備，以保住家安全：

1.紮線座與分離櫃連接器：固定家具或分離式櫃體，避免家具傾倒散落。

2.櫃體防倒裝置或櫃門防開工具：建議將較重的櫃體與牆面固定，並安裝櫃門房開裝置，避免在劇烈震動下物品掉落造成危險。

3.桌椅防滑墊片：減少桌椅移動或相互碰撞，確保逃生路線暢通。

振宇五金全台86家門市也設立防災專區，陳列防災建議準備用品，建議民眾依照家庭及自身狀況準備合適用具，以備不時之需，包括急救包、多功能工具組與便攜式手電筒等，以滿足不同家庭需求。振宇五木各門市也免費提供防災手冊，協助民眾了解基本防震知識與應對技巧，提升危機意識與應對能力。

振宇五金副總經理洪珮芳表示，提升防災意識不僅需要專業機構的推動，更仰賴全民的共同參與，振宇五金將持續提供可靠的防災支持，同時藉由線上和實體門市的防災專區宣導，幫助更多家庭在面對災害時從容應對，以確保生命安全。

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